الحكم المحلي تعقد اجتماعات تحضيرية لإطلاق الملتقى الشبابي الأول

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة وبالتعاون مع بلديات قطاع غزة أولى اجتماعاتها التحضيرية للإعلان عن إطلاق الملتقى الشبابي الأول بعنوان " الشباب صناع التغيير".

ويصادف الاعلان عن الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب والذي سيكون بتاريخ 12/8/2023.

وأكد أ. رائد حميد مدير وحدة البرامج الشبابية و المشاركة المجتمعية على أهمية دور المجالس الشبابية في الهيئات المحلية بالقيام بدورها الشبابي والريادي من خلال تقديم الأفكار والمبادرات التي تخدم كافة شرائح المجتمع المحلي، والتأكيد على دور الشباب في صناعة القرار.

وأكد م. ياسر حسونة- مدير عام ديوان وزارة الحكم المحلي أهمية إنجاز تشكيل المجالس الشبابية في الهيئات المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة والبلديات ، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تناسب قطاع الحكم المحلي في عام التنمية المحلية.

وأكد أن حاضنة الشباب هي الهيئة العامة للشباب والثقافة حيث تم الإتفاق على أن يكون هناك اجتماع دوري لرؤساء ملف الشباب في البلديات مع الهيئة العامة للشباب والثقافة إضافة إلى وجود خطة تشغيلية لتمكين الشباب من صناع القرار وتمكينهم في المجتمع المحلي.