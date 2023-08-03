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مدير القرآن بالأوقاف يتفقد لجان اختبارات مشروع حفظ العشرة أجزاء

03 آب / أغسطس 2023 09:10

مدير القرآن بالأوقاف يتفقد لجان اختبارات مشروع حفظ العشرة أجزاء
مدير القرآن بالأوقاف يتفقد لجان اختبارات مشروع حفظ العشرة أجزاء

غزة - وكالة الرأي

تفقد مدير التحفيظ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. حمد النجار لجان الاختبارات الخاصة بمشروع حفظ العشرة أجزاء الأخيرة بالقرآن الكريم، على مستوى محافظتي الشمال وغزة، بحضور رئيس قسم مراكز التحفيظ أ. توفيق حماد.

وأوضح النجار أن المشروع يستهدف الطلبة الملتحقين بمراكز التحفيظ؛ بهدف مضاعفة الجهود في حفظ كتاب الله، وتجهيزهم لاختبارات حفظة عام 2023م، والذي ضم ما يقارب 550 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظات، منوهًا بأن مجموع حوافز المشروع بلغت 17340شيكلًا.

مشيدًا في الوقت ذاته بجهود أقسام التحفيظ المبذولة في خدمة القرآن الكريم، من أجل تخريج جيل قرآني قادر على خدمة دينه ووطنه

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