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ميسي يواصل تألقه بهدفين جديدين لإنتر ميامي

03 آب / أغسطس 2023 09:46

ميسي يواصل تألقه بهدفين جديدين لإنتر ميامي
ميسي يواصل تألقه بهدفين جديدين لإنتر ميامي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه منذ مغادرته قارة أوروبا إلى إنتر ميامي الأميركي بتسجيله هدفين جديدين قاد بهما فريقه للفوز في "دربي" فلوريدا على أورلاندو 3-1 في فورت لودردايل في دور الـ 32 لمسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.


ورفع ميسي المتوج بمونديال قطر العام الماضي رصيده منذ انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى 5 أهداف في 3 مباريات بقميص فريقه الجديد الذي حقق انتصاره الثالث توالياً في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري الأميركي.


ويواجه إنتر ميامي منافسه أف سي دالاس في تكساس في ثمن النهائي الأحد.


افتتح ميسي التسجيل بعد 7 دقائق من صافرة بداية المباراة التي تأخرت 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية اثر تمريرة من الفنلندي روبرت تايلور داخل منطقة الجزاء، فروّض الكرة على صدره وسددها مباشرة في المرمى.


وأدرك أورلاندو التعادل بعدما تابع الأوروغوياني سيزار أراوخو من حدود منطقة الجزاء في الشباك تسديدة لزميله الكولومبي إيفان أنغولا صدها الحارس درايك كالندر (17).


واستعاد إنتر ميامي زمام المبادرة بفضل ركلة جزاء تحصّل عليها وترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس بنجاح (51)، قبل أن يقدّم الاخير تمريرة الهدف الثاني لميسي الذي تابعها على الطاير من مسافة قريبة (72).


وزجّ الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي بالوافد الجديد الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 64 بعدما وصل إلى فلوريدا أخيراً للانضمام إلى زميليه السابقين في برشلونة الإسباني النجم ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

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