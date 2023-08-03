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الدفاع المدني يُنفذ 1045 مهمة خلال يوليو

03 آب / أغسطس 2023 10:23

الدفاع المدني يُنفذ 1045 مهمة خلال يوليو
الدفاع المدني يُنفذ 1045 مهمة خلال يوليو

غزة - وكالة الرأي

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 1045 مهمة متنوعة خلال شهر يوليو الماضي، من ضمنها التعامل مع 185 حريقًا.

وأظهر التقرير الشهري لمديرية الدفاع المدني اليوم، أن طواقمها الميدانية تعاملت مع 79 حادثة إنقاذ، و296 حادثة إسعاف.

وأضاف التقرير أن إدارة الأمن والسلامة أصدرت 242 تصريحًا للمنشآت والحرف، ونفذت 186 جولة لمتابعة إجراءات السلامة في الحرف والمنشآت الصناعية بقطاع غزة.

وعلى صعيد التدريب والتثقيف المجتمعي بعلوم الدفاع المدني، أوضح التقرير أن إدارة التدريب نفذت 57 نشاطا ودورة تدريبية، استفاد منها 9092 متدربًا ومدربةً من المجتمع.

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