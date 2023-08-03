الداخلية: "التدريب" تُنظم بطولة "السباحة" لمنتسبي الداخلية

غزة- وكالة الرأي:

نظم الاتحاد الرياضي العسكري التابع للمديرية العامة للتدريب، بطولة الشهيد "إيهاب ناصر" للسباحة لأجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني بمسبح المديرية العامة للتدريب بحضور عدد من الضباط ضبـاط الصف والأفراد إلى جانب مدراء الإدارات والوحدات.

وتنوعت فقرات البطولة ما بين سباقات الـ 100 متر والـ 50 متر والـ 25 متر، حيث شارك بالبطولـة منتسبي الدورات العسكريـة والشرطيـة المنعقدة على أرض ميدان المديريـة العامة للتدريب.

من جهته، أوضح مدير الاتحـاد الرياضي العسكري عميد عبد الله قرموط أن البطولات الرياضيـة التنافسية التي ينظمها الاتحاد الرياضي تهدف لرفع الكفاءة البدنيـة وتنميـة قدرات الرياضيين من أبناء الأجهزة الأمنيـة، ومنحهم فرصـة تنافسيـة لتفريغ الطاقات وتعزيز المستويات الفنيـة والمهاريـة لديهم.

ولفت العميد قرموط إلى أن مديرية التدريب تفتح أبوابها لتأهيل وإعداد كافة منتسبي أجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمني الوطني في جوانب التطوير البدني والميداني من خلال أنشطتها التدريبية والرياضية.

وأضاف أن مديرية التدريب تنظم هذه البطولات وتولي اهتماماً بالغاً لها حيث تتيح الفرصـة للكشف والتعرف على الموهوبين من أبناء الأجهزة ونشـر الوعي وثقافة الرياضـة.

جدير بالذكـر أن عدد المشاركين بالبطولـة بلغ 25 منتسبًا من فئات عمريـة متعددة وفي سباقات مقسمـة لمسافات محددة عالمياً حسب نوع وطبيـعة الرياضـة.