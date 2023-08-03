وزارة شؤون المرأة تدعم المهندسات الزراعيات والرياديات

غزة- وكالة الرأي:

واصلت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، الدورة التدريبية لتنمية قدرات المهندسات الزراعيات في مجال كتابة مقترحات المشاريع، وذلك في إطار الالتزام الحكومي بقضايا المرأة وتعزيز دورها في مجتمع فلسطيني مزدهر.

وخُصص اللقاء الثاني للدورة، ليكون تطبيقاً عملياً على كتابة مقترحات المشاريع، حيث استعرض د. مصعب الشيخ خليل مدرب الدورة، بناء المقترح بشكل كامل وأهم مكونات المقترح، وعمل على تقسيم المشاركات إلى مجموعات لتطبيق ما يتم شرحه مباشرة بشكل عملي والبدء بكتابة مقترحات مشاريع من قبل المشاركات كمخرج من مخرجات هذا التدريب.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف المهندسات الزراعيات والرياديات العاملات في القطاع الزراعي بالخطوات المنهجية والمهارات اللازمة لإعداد مقترحات المشاريع التي تحتاج إلى تمويل وتمكينهن من تطوير مقترحات مشاريعهن لتقديمها إلى الجهات الممولة.