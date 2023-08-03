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"الاقتصاد" تُصدر إحصائية حركة معابر غزة خلال يوليو

03 آب / أغسطس 2023 11:37

ارتفاع حجم الاستيراد والتصدير عبر معابر غزة في يوليو 2023
ارتفاع حجم الاستيراد والتصدير عبر معابر غزة في يوليو 2023

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت دائرة المعلومات التجارية التابعة للإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني إحصائية عمل حركة معابر قطاع غزة خلال شهر يوليو الماضي.

وقالت الدائرة، إنه تم خلال الشهر الماضي استيراد 11,234 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 7548 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، 3686 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار إلى أنه تم تصدير 406 شاحنة محملة بحديد الخردة والنحاس والتوت وملابس وشيبس وخضار عبر معبري كرم أبو سالم.

وبين التقرير أنه تم إدخال 1035 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الشهر الماضي بلغ 22 يوما، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 12 يوما خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 53,897.5 جرام من الذهب والمجوهرات، وكمية الذهب الوارد من الضفة بلغت 51,468.5 جرام.

9d425359-609c-43eb-b869-c4ab1cbb1ecc ارتفاع حجم الاستيراد والتصدير عبر معابر غزة في يوليو 2023
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