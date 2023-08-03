وزارة العمل تُنظم احتفالات تخريج 630 متدرباً من مراكز التدريب المهني

غزة- وكالة الرأي:

أنهت وزارة العمل كافة الاستعدادات اللازمة لتنظيم الاحتفالات الخاصة بتخرجي متدربي مراكز التدريب المهني للعام التدريبي 2022/2023.

وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات م. حسن الهمص، أن اللجنة أنهت الترتيبات اللازمة لتنظيم احتفالات فوج الأيادي المبدعة 2023.

ونوه إلى أنه سيتم تنظيم 5 احتفالات في جميع محافظات قطاع غزة، باعتبار احتفال مخصص لكل مركز مهني، على أن يبدأ الاحتفال الأول يوم الاثنين المقبل 7/8/2023، والمخصص لمركز تدريب مهني دير البلح، وتتبعه باقي الاحتفالات وصولا للاحتفال الختامي لمركز تدريب مهني رفح يوم الخميس 17/8/2023.

وأشار مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب إلى أنه سيتم تخريج 630 متدربا من مراكز التدريب المهني الخمسة المنتشرة في جميع محافظات القطاع.

وأكد أ. كلاب على الأهمية الكبيرة التي تُوليها وزارة العمل للتدريب المهني، وتعزيز العمل المهني في قطاع غزة، متمنيا التوفيق لجميع الخريجين بعد حصولهم على شهادة الدبلوم المهني، ومعربا عن سعادته بجودة التدريب التي تقدمها وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني.

ودعا مدير عام التدريب المهني وسائل الإعلام وجميع المعنيين إلى تغطية فعاليات الاحتفال، وتسليط الضوء على مخرجات التدريب المهني، بهدف تعزيز ثقافة العمل المهني لدى الجميع.