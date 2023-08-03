التنمية الاجتماعية تعزيز المشاركة الحقيقة لأطفال فلسطين

غزة- وكالة الرأي:

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، وفداً من مجلس أطفال فلسطين التابع للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الأسرة والمرأة أ. حسام أبو الخير، ومدير دائرة حماية الطفولة أ. ربا البيطار، وذلك من أجل تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال الفلسطينيين في كافة القضايا المتعلقة بحياتهم وتمكينهم من أجل تسليط الضوء على حالة حقوق الطفل وتحسينها.

وناقش الطرفان مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية والآلية والإجراءات التي تستخدمها في الحد من قضية الأطفال المتسولين .

بدوره رحب حمد بالوفد الزائر، مثمناً هذه الزيارة لما لها من دور أساسي في ترسيخ قضية الأطفال المتسولين، داعياً هؤلاء الأطفال " القادة الصغار " إلى عقد زيارات لمراكز الوزارة للإطلاع على آليات العمل فيها لصالح الأطفال .

وفي سياق حديثه أكد حمد على اهتمام وزارته في مشاركة الأطفال في صنع القرار الذي يتعلق بقضاياهم .