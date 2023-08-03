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وزارة التنمية ومركز نسائي يبحثان آلية تحسين حياة كبار السن

03 آب / أغسطس 2023 01:29

وزارة التنمية ومركز نسائي يبحثان آلية تحسين حياة كبار السن
وزارة التنمية ومركز نسائي يبحثان آلية تحسين حياة كبار السن

غزة- وكالة الرأي:

بحث وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلًا بأحمد العبادلة مدير دائرة المسنين في الوزارة، وصلاح العمصي رئيس قسم الرعاية الخارجية، مع مركز النشاط النسائي بيت حانون، سبل التعاون لتحسين حياة كبار السن.

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الوزارة في مجال دعم كبار السن وتوفير خدمات تليق بهذه المرحلة العمرية، وبحث إمكانية تعزيز وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة لهم.

وأكد العبادلة أن الوزارة ستقوم بتقديم كل الدعم الممكن للمركز من أجل تقديم أفضل الخدمات لكبار السن، ودعا مركز النشاط النسائي بيت حانون إلى توسيع نشاطاته في مجال رعاية كبار السن.

من جانبه، شكر مدير مركز النشاط النسائي بيت حانون وزارة التنمية الاجتماعية على تعاونها، وأكد أن المركز سيسعى إلى تنفيذ كل ما من شأنه تحسين حياة كبار السن في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

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