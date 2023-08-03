وزارة التنمية تفتتح برنامج تدريبي لتأهيل كادر إعلامي لموظفيها

غزة- وكالة الرأي:

افتحت الادارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية، دورة الصحافة الالكترونية ضمن البرنامج التدريبي بعنوان "تـأهيل كادر إعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية".

ويأتي ذلك بالشراكة مع مؤسسة الثريا للإعلام بواقع (40) ساعة تدريبية بمشاركة عدد من المدربين والمتدربين ، ممثلة بمدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار .

بدوره أكد البيطار على أهمية البرنامج التدريبي لتأهيل كادر إعلامي قادر على رسم الهوية الحقيقية لوزارة التنمية الاجتماعية وأن الإعلام هو المرآة التي تعكس صورة الوزارة وأنشطتها.

من جانبها أوضحت أ. آلاء لولو رئيس قسم تنمية الموارد البشرية أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في الوزارة و يتضمن عدة مجموعة سيتم تنفيذها خلال (6) شهور .

من جانبها أوضحت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة الدائرة لصقل قدرات موظفي وزارة التنمية الاجتماعية حيث يهدف البرنامج لتخريج فريق إعلامي مدرب ويكون حلقة وصل بين الوزارة والميدان .

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي تنفذها الوزارة ضمن خطة متكاملة لتطوير الكادر الوظيفي في جميع مجالات العمل المتنوعة.