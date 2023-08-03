الخدمات الطبية العسكرية تُقدّم أكثر من 86 ألف خدمة خلال يوليو

غزة- وكالة الرأي:

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية أكثر من 86 ألف و388 خدمة طبية لـ 46 ألف و4 حالات مرضية خلال شهر يوليو 2023م عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة التخطيط وإدارة الموارد البشرية بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن المستشفيات والعيادات والمراكز التابعة للمديرية استقبلت عبر أقسامها المختلفة 46 ألف و4 حالات منهم 17 ألف و322 حالة من حملة التأمينات العسكرية، و28 ألف و682 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال شهر يوليو 2023م.

وأشار أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات وعيادات المديرية بلغت 333 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت أقسام الولادة في مستشفيات المديرية 343 مولودًا.

وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 6 آلاف و565 جلسة علاج طبيعي، وقدمت أقسام الأسنان 3 آلاف و690 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 29 حالة، وقدمت عيادة البصريات ألفين و36 خدمة.

وأفاد التقرير بأن دائرة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 749 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما قدمت إدارة المختبرات 26 ألف و798 فحصاً مخبرياً.

ولفت إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 20 ألف و339 خدمة تمريضية متنوعة، فيما صرفت أقسام الصيدلة في المديرية 21 ألف و801 وصفة طبية، وتعاملت إدارة الأشعة مع 3 آلاف و209 خدمة، بينما سجلت وحدة اللجنة الطبية 496 فحصاً طبياً .

ومن جانبه أكد المدير العام للمديرية لواء طبيب محمد رمضان صالح بأن مديرية الخدمات الطبية تسعى باستمرار لتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين من جميع الجوانب، وتعزيز جوانب النقص والعجز من أجل خدمة طبية أرقى.

