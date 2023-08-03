الإعلام الحكومي ومنتجع أنطاليا يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

غزة- وكالة الرأي:

وقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشترك مع إدارة منتجع أنطاليا؛ لتعزيز التعاون المشترك وبحث سبل خدمة الصحفي الفلسطيني.

وحضر مراسم التوقيع، كلاً من: رئيس مجلس إدارة منتجع أنطاليا أ. أحمد صبيح، ومدير المنتجع فراس الغصين، ومدير دائرة الخدمات الصحفية في المكتب الإعلامي الحكومي عبد الله كرسوع.

من جانبه؛ قال معروف: " إن كل هذه الجهود المتتالية ما هي إلا حقٌ وواجب علينا كحاضنة إعلامية، ووفاءً منا لجهود هؤلاء الصحفيون الأحرار، الذين حملوا على عاتقهم تعزيز الوعي المجتمعي محلياً، ونصرة القضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً".

وأشار إلى أن المذكرة تنص على تقديم تسهيلات خاصة بحملة البطاقة الصحفية الصادرة عن الإعلام الحكومي، منوهاً إلى أن الصحفي بإمكانه أن يتلقى كافة الخدمات المذكورة بعد إبرازه بطاقة الانتساب، وأن هذه التسهيلات تشمل الأب والأم والزوجة والأبناء.

وأفاد معروف بأن التسهيلات شملت خصومات على تذكرة الدخول بنسبة40%، في حين بلغت الخصومات على المدينة المائية والفعاليات داخل المنتجع 50%، أما الخصم على دخول المسبح بلغ 20%.

بدوره؛ أوضح صبيح أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز النهوض بالقطاع السياحي، وتحسين واقعه في قطاع غزة، مشيراً إلى أن إدارة المنتجع تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الصحفيين الفلسطينيين في ظل الواقع المعيشي الصعب.