وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف أرضاً جنوب الخليل لإقامة برج عسكري وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة رفح تدعو لإتباع برامج المكافحة المتكاملة وتنظيم ‏ الري وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة التعليم يكرم المعلمتين أمل أبو زايد وزينب دلول وكالة الرأي الفلسطينية "عشائر شمال غزة" تعالج 151 قضية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية مجمع عدوان الطبي يقدم أكثر من 34 ألف خدمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بخانيونس يفتتح دورة "منقذ بحري" وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع مكتبة إنعيم وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ومنتجع أنطاليا يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية العسكرية تُقدّم أكثر من 86 ألف خدمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية تفتتح برنامج تدريبي لتأهيل كادر إعلامي لموظفيها
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي ومنتجع أنطاليا يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

03 آب / أغسطس 2023 01:58

الإعلام الحكومي ومنتجع أنطاليا يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة
الإعلام الحكومي ومنتجع أنطاليا يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

غزة- وكالة الرأي:

وقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشترك مع إدارة منتجع أنطاليا؛ لتعزيز التعاون المشترك وبحث سبل خدمة الصحفي الفلسطيني.

وحضر مراسم التوقيع، كلاً من: رئيس مجلس إدارة منتجع أنطاليا أ. أحمد صبيح، ومدير المنتجع فراس الغصين، ومدير دائرة الخدمات الصحفية في المكتب الإعلامي الحكومي عبد الله كرسوع.

من جانبه؛ قال معروف: " إن كل هذه الجهود المتتالية ما هي إلا حقٌ وواجب علينا كحاضنة إعلامية، ووفاءً منا لجهود هؤلاء الصحفيون الأحرار، الذين حملوا على عاتقهم تعزيز الوعي المجتمعي محلياً، ونصرة القضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً".

وأشار إلى أن المذكرة تنص على تقديم تسهيلات خاصة بحملة البطاقة الصحفية الصادرة عن الإعلام الحكومي، منوهاً إلى أن الصحفي بإمكانه أن يتلقى كافة الخدمات المذكورة بعد إبرازه بطاقة الانتساب، وأن هذه التسهيلات تشمل الأب والأم والزوجة والأبناء.

وأفاد معروف بأن التسهيلات شملت خصومات على تذكرة الدخول بنسبة40%، في حين بلغت الخصومات على المدينة المائية والفعاليات داخل المنتجع 50%، أما الخصم على دخول المسبح بلغ 20%.

بدوره؛ أوضح صبيح أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز النهوض بالقطاع السياحي، وتحسين واقعه في قطاع غزة، مشيراً إلى أن إدارة المنتجع تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الصحفيين الفلسطينيين في ظل الواقع المعيشي الصعب.

1-1-cover 1200x800-(69)-cover الإعلام الحكومي ومنتجع أنطاليا يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة 865cbd94-60d7-4be8-aad1-ff743549c783
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟