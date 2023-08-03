وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف أرضاً جنوب الخليل لإقامة برج عسكري وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة رفح تدعو لإتباع برامج المكافحة المتكاملة وتنظيم ‏ الري وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة التعليم يكرم المعلمتين أمل أبو زايد وزينب دلول وكالة الرأي الفلسطينية "عشائر شمال غزة" تعالج 151 قضية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية مجمع عدوان الطبي يقدم أكثر من 34 ألف خدمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بخانيونس يفتتح دورة "منقذ بحري" وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع مكتبة إنعيم وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ومنتجع أنطاليا يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية العسكرية تُقدّم أكثر من 86 ألف خدمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية تفتتح برنامج تدريبي لتأهيل كادر إعلامي لموظفيها
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع عدوان الطبي يقدم أكثر من 34 ألف خدمة خلال يوليو

03 آب / أغسطس 2023 02:03

مجمع عدوان الطبي يقدم أكثر من 34 ألف خدمة خلال يوليو
مجمع عدوان الطبي يقدم أكثر من 34 ألف خدمة خلال يوليو

غزة- وكالة الرأي:

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 34 ألف و595 خدمة طبية لـ 11 ألف و355 حالة خلال شهر يوليو المنصرم، عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن مجمع كمال عدوان الطبي، بأن المجمع وعبر مستشفياته استقبل 11 ألف و355 حالة للمواطنين منهم 3 آلاف و517 حالة من حملة التأمينات العسكرية، و7 آلاف و838 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال شهر يوليو.

وأشار التقرير أن قسم المختبر أجرى 18 ألف و880 فحصاً مخبرياً لـ 4 آلاف و329 حالة، فيما قدَّم قسم الأشعة في المجمع 877 خدمة أشعة لـ 837 حالة.

وبيَّن أن قسم العلاج الطبيعي بالمجمع قدَّم 1564 جلسة طبية لـ 524 حالة، فيما أن قسم الصيدلة صرف 3 آلاف و189 وصفة طبية، وقدَّم قسم الإسعاف 257 خدمة إسعافية.

ولفت التقرير إلى إجراء مستشفى الجراحة 156 عملية جراحية تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المجمع 325 حالة ولادة، وقدمت أقسام التمريض الخدمة لـ 9 آلاف و347 حالة.

ويذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية.

 كما يضم المجمع أقسام الأعصاب والصدرية وقسم المناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟