مجمع عدوان الطبي يقدم أكثر من 34 ألف خدمة خلال يوليو

غزة- وكالة الرأي:

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 34 ألف و595 خدمة طبية لـ 11 ألف و355 حالة خلال شهر يوليو المنصرم، عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن مجمع كمال عدوان الطبي، بأن المجمع وعبر مستشفياته استقبل 11 ألف و355 حالة للمواطنين منهم 3 آلاف و517 حالة من حملة التأمينات العسكرية، و7 آلاف و838 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال شهر يوليو.

وأشار التقرير أن قسم المختبر أجرى 18 ألف و880 فحصاً مخبرياً لـ 4 آلاف و329 حالة، فيما قدَّم قسم الأشعة في المجمع 877 خدمة أشعة لـ 837 حالة.

وبيَّن أن قسم العلاج الطبيعي بالمجمع قدَّم 1564 جلسة طبية لـ 524 حالة، فيما أن قسم الصيدلة صرف 3 آلاف و189 وصفة طبية، وقدَّم قسم الإسعاف 257 خدمة إسعافية.

ولفت التقرير إلى إجراء مستشفى الجراحة 156 عملية جراحية تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المجمع 325 حالة ولادة، وقدمت أقسام التمريض الخدمة لـ 9 آلاف و347 حالة.

ويذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية.

كما يضم المجمع أقسام الأعصاب والصدرية وقسم المناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.