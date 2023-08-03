وكيل وزارة التعليم يكرم المعلمتين أمل أبو زايد وزينب دلول

غزة- وكالة الرأي:

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى المعلمتين أمل أبو زايد، وزينب دلول لفوزهما بجائزة مؤسسة التعاون للمعلم المتميز للعام 2022، وهي إحدى الجوائز النوعية التي تُنظّم بشكل سنوي على مستوى فلسطين.

وشارك في التكريم الذي تم بمقر الوزارة بغزة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير تعليم الوسطى أ. هشام الحاج، ومدير تعليم شرق غزة أ. منير أبو زعيتر، ومديرة مدرسة عبد المعطي الريس أ. منهل فروانة.

وقدّم أبو ندى التهنئة والشكر والتقدير للمعلمتين، مؤكداً أن هذا الفوز مفخرة حقيقية وإنجاز مهم يُثبت أن هناك نماذج تعليمية مشرقة، وأن المعلم الفلسطيني مبدع ومتميز ويحقق النجاحات رغم صعوبات وتحديات الاحتلال والحصار.

ولفت أبو ندى إلى أن الوزارة وضمن خطتها العامة تسعى دوماً إلى تشجيع المعلمين المتميزين والمبادرين وذلك ضمن رؤية إحداث المزيد من التطوير والتجويد للعملية التعليمية وخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا.

من جهتهما قدّمت المعلمتان أمل أبو زايد وزينب دلول الشكر والتقدير للدكتور خالد أبو ندى ووزارة التعليم على هذا التكريم الذي يعتبر دافع مهم لزيادة الابداع والتميز التربوي.

يشار إلى أن المعلمة أمل أبو زايد تعمل في مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات التابعة لمديرية الوسطى وقد فازت بالجائزة عن أسلوبها التعلم الممتع من وحي السرد القصصي التفاعلي، أما المعلمة زينب دلول من مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية للبنات بمديرية شرق غزة فقد فازت في الجائزة عن مبادرتها بعنوان أسلوب التعلم الحقيقي في التدريس.