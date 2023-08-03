‏زراعة رفح تدعو لإتباع برامج المكافحة المتكاملة وتنظيم ‏ الري

رفح- وكالة الرأي:

نفذ مرشدو الخضار والوقاية بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة رفح عدة جولات ميدانية على مزارعي الخضار، بهدف تقديم الخدمات الإرشادية الفنية اللازمة لضمان رفع مستوى الإنتاج الصيفي الآمن.

وخلال الجولة، تم التأكيد على إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة والآفات التي تنتشر في هذه الفترة من الموسم.

وفي السياق، قدم مهندسو الدائرة الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للحد من آثار موجات الحر المتتالية بهدف التخفيف من الأضرار المتوقعة على النمو والانتاج خلال موجات الاحتباس الحراري التي تشهدها البلاد. كما تم الاستماع إلى شكاوي المزارعين المختلفة ومساعدتهم بالتوجيهات الفنية.

وتهدف هذه الجولات إلى تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية ورفع مستوى الأمن الغذائي، وحماية المزارع من الآفات والأمراض، ورفع مستوى الوعي الزراعي لدى المزارعين.