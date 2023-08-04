احرصى على إضافة زيت الزيتون للطبخ والسبب ؟

زيت الزيتون له فوائد صحية ممتازة، إنه غذاء أساسي لدى ملايين الأشخاص حول العالم ويحتوي أيضًا على الكثير من الأحماض الدهنية الصحية ومضادات الأكسدة القوية، وإليك الفوائد العديدة لإضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

10 فوائد لإضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي:



1. غني بمضادات الأكسدة

يعتبر زيت الزيتون ، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز ، كثيفًا إلى حد معقول من العناصر الغذائية،كما أنه يحتوي على بعض مستويات فيتامينات E و K بالإضافة إلى الأحماض الدهنية المفيدة، إلى جانب ذلك ، يحتوي زيت الزيتون أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة القوية، قد تقلل مضادات الأكسدة هذه من فرصتك في الإصابة بأمراض مزمنة لأنها نشطة بيولوجيًا.

2. قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

يعد مرض الزهايمر من أكثر الاضطرابات العصبية التنكسية انتشارًا في العالم، يعد تراكم ما يسمى بلويحات بيتا أميلويد داخل خلايا دماغك أحد خصائصه الرئيسية، تم العثور على نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون لتحسين وظائف المخ في بحث بشري، تذكر أن البحث الإضافي مطلوب لتحديد كيفية تأثير زيت الزيتون على مرض الزهايمر.

3. جيد للقلب

يرتبط استهلاك زيت الزيتون بخفض مستويات الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار)، البوليفينول متوفر بكثرة في زيت الزيتون. يتم خفض ضغط الدم بواسطة البوليفينول، نتيجة لذلك ، يمكن للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الاستفادة من زيت الزيتون.

4. يعزز الهضم

الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يحمي من اضطرابات الجهاز الهضمي، وهو يعمل على تجنب الإمساك عن طريق الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة.

5. يعزز فقدان الوزن

حمض الأوليك ، حمض دهني أحادي غير مشبع ، وفير في زيت الزيتون، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة تدعم مستويات السكر في الدم الصحية بينما تساعد أيضًا في صحة قلوبنا، يؤدي زيت الزيتون أيضًا إلى الشعور بالشبع ، مما يجعلنا نستهلك سعرات حرارية أقل عن طريق تناول كميات أقل بشكل عام، فهو يساعد فى إنقاص الوزن.

6. قد يحسن صحة العظام

يساعد زيت الزيتون على حماية العظام، خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تمنع ارتشاف العظام يسرع نمو العظام، يدعم الحفاظ على كثافة المعادن في العظام. وبالتالي ، فإن زيت الزيتون يقلل أيضًا من فرصة الإصابة بهشاشة العظام.

7. يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري

زيت الزيتون يوفر حماية ممتازة ضد مرض السكري من النوع 2، أظهرت الدراسات أن زيت الزيتون له آثار إيجابية على حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم وفقًا لدراسة ، فإن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بأكثر من 40٪.

8. يخفف الآلام

زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات، يخفف الألم بشكل ملحوظ عن طريق تقليل الالتهاب والوذمة والتشنج. يعاني مرضى هشاشة العظام الذين يفركون ركبهم بزيت الزيتون من تخفيف الآلام.

9. صفات مضادات الميكروبات

يمكن العثور على Oleuropein في زيت الزيتون. يحتوي Oleuropein على تأثيرات قوية مضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا. وبالتالي ، فإن تناول زيت الزيتون يقينا من العديد من الأمراض.

10. قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، يعتقد العديد من العلماء أن زيت الزيتون قد يكون السبب الذي يجعل الناس في دول البحر الأبيض المتوسط ​​لديهم فرصة أقل للإصابة ببعض أنواع السرطان، يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الضرر التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة ، والذي يُعتقد أنه عامل رئيسي في تطور السرطان.