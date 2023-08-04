دائرة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد تصدر تقريرها لشهر يوليو

غزة-وكالة الرأي

نشرت دائرة الوكالات و الملكية الصناعية في الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني تقريرها لشهر يوليو 2023.

وبين التقرير أن دائرة الملكية الصناعية استقبلت 126 طلب تسجيل علامة تجارية ورسم صناعي، و113 معاملة شملت تغييرات على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغيير اسم وتغيير الوكيل وتغيير شكل علامة، والتفتيش عن 151 علامات تجارية.

كما ونفذت الدائرة 6 جلسات بسط اعتراض لعلامات تجارية، واستقبال وتدقيق عقود وكالات تجارية.

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الإفادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية التي بلغت 97 استفساراً.

