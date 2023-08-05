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هنية يبارك تتويج أشبال فلسطين ببطولة الصداقة الدولية

05 آب / أغسطس 2023 10:21

هنية يبارك تتويج أشبال فلسطين ببطولة الصداقة الدولية
هنية يبارك تتويج أشبال فلسطين ببطولة الصداقة الدولية

غزة-وكالة الرأي 

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تتويج منتخب أشبال فلسطين مواليد عام 2008، بكأس بطولة الصداقة الدولية بالنرويج، عقب فوزهم في المباراة النهائية على الفريق النرويجي بنتيجة 1/2.

وأشاد هنية باللاعبين والروح القتالية العالية والأداء المهاري المميز في جميع مبارياتهم في البطولة، كما شكر مدرب الفريق عبد الله سلامة ورئيس الوفد محمد أبو عيطة على جهودهم مع الفريق.

وأكد هنية أن البطولة التي تشارك فيها فلسطين سنويا تمثل فرصة جيدة للأشبال للحضور واكتساب الخبرة، كما تعكس للعالم حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وأمان دون احتلال وحصار وعدوان.

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