وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 10 إصابات في 9 حوادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي من ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تعقد ندوة تثقيفية للعاملات في التصنيع الغذائي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توقع اتفاقية لتوفير خدمات التصوير بالأشعة المقطعية والرنين وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تطلق خدمة الصراف الآلي لموظفي بنك البريد وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل تنفذ زيارات ميدانية لمحطات وقود ومولدات كهربائية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الشمال والحرف الخطرة ينفذان زيارات مشتركة لمحطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تصاعد الاعتقال الإداري سيُفجّر الأوضاع بالسجون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2589) الأحد 5/8/2023
أخبار » الأخبار الحكومية

"المالية": صرف "مكافأة الشامل" اليوم الأحد

06 آب / أغسطس 2023 09:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن صرف "مكافأة الشامل" للدورة الصيفية 2022 (وزارة التربية والتعليم).

وأوضحت المالية، في تصريح صحفي مقتضب، وصل وكالة الرأي، ان عملية الصرف يتكون اليوم الأحد 2023/08/06 بكافة فروع بنك البريد.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟