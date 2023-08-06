"المالية": صرف "مكافأة الشامل" اليوم الأحد

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن صرف "مكافأة الشامل" للدورة الصيفية 2022 (وزارة التربية والتعليم).

وأوضحت المالية، في تصريح صحفي مقتضب، وصل وكالة الرأي، ان عملية الصرف يتكون اليوم الأحد 2023/08/06 بكافة فروع بنك البريد.

