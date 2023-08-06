وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 10 إصابات في 9 حوادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي من ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تعقد ندوة تثقيفية للعاملات في التصنيع الغذائي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توقع اتفاقية لتوفير خدمات التصوير بالأشعة المقطعية والرنين وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تطلق خدمة الصراف الآلي لموظفي بنك البريد وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل تنفذ زيارات ميدانية لمحطات وقود ومولدات كهربائية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الشمال والحرف الخطرة ينفذان زيارات مشتركة لمحطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تصاعد الاعتقال الإداري سيُفجّر الأوضاع بالسجون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2589) الأحد 5/8/2023
أخبار » الأخبار الحكومية

الاحتلال أصدر نحو 2000 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

وزارة الأسرى: تصاعد الاعتقال الإداري سيُفجّر الأوضاع بالسجون

06 آب / أغسطس 2023 09:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأحد، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد استخدامه لجريمة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان لها، تصاعد جريمة الاعتقال الإداري ستؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون وعودة حالة التوتر مجددًا، في ظل التزايد الملحوظ في إصدار أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري والتي وصلت لنحو 2000 أمر اعتقال إداري، واقتراب أعداد المعتقلين الإداريين لنحو 1200 معتقل إداري.

وأوضحت أن لجنة المعتقلين الإداريين داخل السجون قررت خوض حراك جديد وفتح مواجهة مع إدارة سجون الاحتلال انطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها في مجابهة هذا الاعتقال التعسفي الظالم، وردًّا على عدم التزام إدارة السجون بما تم التفاهم عليه في يونيو الماضي بالدخول في حوار جدي مع الحركة الأسيرة، لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، وتحديد سقف زمني له، والإفراج عن المرضى والأطفال والنساء من المعتقلين إداريا.

وأشارت الوزارة، إلى أن لجنة المعتقلين الإداريين أقرت جملة من الخطوات التدريجية التي بدأت من سجن عوفر الخميس الماضي، وستمتد إلى باقي السجون خلال الأيام المقبلة، والتي تتمثل في العصيان وعدم الاستجابة لتعليمات إدارة السجون، وإرجاع الأدوية، ومقاطعة المحاكم، ومغادرة الغرف إلى الزنازين، وصولا إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بتنسيق كامل مع قيادة الحركة الوطنية الأسيرة.

ودعت الوزارة الكل الفلسطيني باستشعار خطورة المرحلة التي يمر بها الأسرى، والعمل بشكل فوري على وضع رؤية وطنية لنصرة الأسرى وتوفير كل وسائل وسبل الدعم لهم في مواجهة مخططات حكومة الاحتلال الفاشية بحقهم، وعلى رأسها قضية الاعتقال الإداري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟