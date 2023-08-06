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تفتيش العمل تنفذ زيارات ميدانية لمحطات وقود ومولدات كهربائية

06 آب / أغسطس 2023 09:57

تفتيش العمل تنفذ زيارات ميدانية لمحطات وقود ومولدات كهربائية
تفتيش العمل تنفذ زيارات ميدانية لمحطات وقود ومولدات كهربائية

غزة-وكالة الرأي 
نفذت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، عدة زيارات ميدانية لمحطات وقود ومولدات كهربائية بهدف إبداء الرأي الفني النهائي لمنح التراخيص.

وأوضح مدير دائرة السلامة والصحة المهنية م. حسام دخان أن الزيارات تأتي في إطار الزيارات الميدانية الدائمة التي تنفذها الدائرة بحضور مفتشو العمل أ. موسى أبو موسى وأ. محمد الكردي من تفتيش الوسطى، من أجل استيفاء جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشآت.

وبين دخان أن المنشآت تمثلت في محطة التلباني للغاز، ومولد كهربائي تجاري-أبناء البريج غزال، ومولد كهربائي تجاري-أبو هويشل، لافتاً  أنه تم إعطاء تلك المنشآت مهلة قانونية لتصويب أوضاعها والمخالفات الموجودة، تمهيداً لإعطائها الموافقة على منح التراخيص.
 

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