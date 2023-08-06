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"الاتصالات" تطلق خدمة الصراف الآلي لموظفي بنك البريد

06 آب / أغسطس 2023 10:02

مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الأحد، بالتعاون مع بنك الإنتاج الفلسطيني عن إطلاق بطاقة صراف آلي جديدة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من بنك البريد لتحسين وتسهيل إجراءات السحب النقدي للموظفين. 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي في تقليل بشكل ملموس حالة ازدحام الموظفين أثناء استلامهم لرواتبهم.

وبينت أن البطاقة الجديدة تشمل ميزة سحب الراتب، حيث بإمكان الموظفين الاستفادة من الصرافات التابعة لبنك الإنتاج الفلسطيني المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل متواصل على تعزيز التكنولوجيا المصرفية والتشاركية مع القطاع الخاص وذلك انسجاما مع الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2023م.

كما دعت الوزارة الموظفين الراغبين بالاشتراك في خدمة بطاقة الصراف الآلي للدخول على الرابط التالي اضغط هنا واتباع الخطوات المطلوبة للحصول على البطاقة. 

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