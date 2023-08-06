"التعليم" تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي من ذوي الإعاقة

غزة-وكالة الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة ذوي الإعاقة الناجحين في الثانوية العامة للعام 2023 وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة، وجمعية الإغاثة الطبية، حيث تم تقديم الهدايا والشهادات للطلبة.

وشارك في الحفل د.خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية ، وأ. أنور أحمد مدير دائرة الإرشاد والتربية الخاصة، ود. باسل شبير مسؤول العلاج الطبيعي في الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية، وبحضور أ. مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وأ. حسام الشيخ يوسف مدير برنامج التأهيل في الجمعية الوطنية للتأهيل.

وقدّم أبو فضة التهاني والتبريكات لجميع الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، كما قدّم التهاني لأولياء أمورهم، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ البرامج المتنوعة طيلة العام لخدمة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الطلبة ذوي الهمم يثبتون للعالم أن النجاح لا تحده الإعاقة، بل يتفوق عليها ويتعداها إلى الإبداع والتألق.

من جهته ، هنأ عابد الطلبة وذويهم، مؤكدا على أهمية اختيار التخصصات المناسبة لطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات ودعم تعليمهم وتوفير فرص العمل لهم.

وثمن عابد جهود وزارة التربية والتعليم العالي في تقديم البرامج النوعية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال رحلتهم الدراسية.

من جانبهم، شكر الطلبة في كلمة ألقتها الطالبة زهراء خطاب وزارة التعليم على جهودها العظيمة في تأكيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم عبر توفير كافة السبل لتسهيل تعليمهم وصولاً للنجاح والتفوق.

