الزراعة والصليب الأحمر توقعان اتفاقية مشروع" رفع الحيازات الزراعية في غزة"

غزة-وكالة الرأي

وقعت وزارة الزراعة الفلسطينية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية "مشروع رفع الحيازات الزراعية بقطاع غزة - المرحلة الثانية"،حيث جري توقيع العقود لعدد من الباحثين والمتخصصين لجمع وتحليل البيانات لاستكمال المرحلة الأولى "مشروع رفع منشآت الإنتاج الحيواني والنباتي"، والذي انطلقت منذ بداية مارس من العام الحالي، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره، أكد د. محمد اللولو مدير عام التخطيط الزراعي والمشاريع على أهمية المشروع الاستراتيجي، وذلك ضمن أولويات وزارة الزراعة لتطوير البيئة التكنولوجية ودعم التحول الرقمي لأنظمة العمل، وتراكم عملية التطوير المؤسسي.

وأشار اللولو الى أن دائرة نظم المعلومات الجغرافية بوزارة الزراعة جهة فاعلة في مجال بناء قاعدة بيانات مكانية ووصفية متراكمة للحيازات الزراعية سواء النباتية والحيوانية، مما يسهم بفاعلية وكفاءة في اعداد ومتابعة خطط الوزارة لتنمية القطاع الزراعي ،موجها شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم المشروع خلال مراسم توقيع عقود العاملين بالمشروع.

وفي كلمة توجيهية للباحثين والمختصين العاملين بالمشروع، دعا اللولو إلى العمل بجدية لضبط جودة عمليات جمع وتحليل البيانات للحيازات الزراعية على مستوى المحافظات بقطاع غزة، وما تمثلة تلك البيانات ودورها في دعم مراكز اتخاذ القرارات

وتلعب البيانات للحيازات الزراعية،دوراً مهماً في رسم ساسات التدخلات الزراعية التي تنتهجها وزارة الزراعة مع المؤسسات الزراعية لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

ونوه د.اللولو أنه جرى تشكيل فريق عمل بوزارة الزراعة للقيام بعملية تدقيق البيانات الواردة من الميدان، أول بأول والتي ستعمل على مدار الساعة جنباً الى جنب مع فرق عمل جمع البيانات من جميع المحافظات، وذلك لضمان جودة البيانات، والتأكد من بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم الجهات العاملة في القطاع الزراعي لتحقيق نسبة وصول عالية للمزارعين.

من جانبه،أكد د. حمدي شعت ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على العلاقة الاسترتيجية مع وزارة الزراعية لإعداد وتنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم القطاع الزراعي النباتي والثروة السمكية، وأهمية العمل التشاركي لخدمة ودعم صمود المزارعين، موضحاً أهمية مخرجات المشروع المتوقعة في دعم التدخلات القطاع الزراعي.

من جهته، تحدث م منصور أبو كويك مدير دائرة الهندسة ونظم المعلومات الجغرافية عن دور الدائرة في عملية بناء قاعدة بيانات زراعية تراكمية تهدف لخدمة الوزارة والباحثين وصناع القرار وتسهيل عملهم بالإضافة الى دور هذه البيانات في عمليات البحث العملي والتحليل وأن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع نفذتها الوزارة.

وأشارت د. ربا أبو حطب منسقة المشروع،إلى أن هذا المشروع جاء بالتعاون مع الإدارة العامة الفنية بالوزارة في إطار توحيد الجهود المختلفة للوصول لنسبة عالية من المزارعين وتقديم أفضل الخدمات بناء على المعطيات الموجودة في قاعدة البيانات، ووصولاً لأهداف الوزارة بتقديم خدمات زراعية مبنية على أسس معلوماتية دقيقة.

