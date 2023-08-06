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تعليم الوسطى تفتتح ورشة عمل حول "تطبيقات الذكاء الاصطناعي"

06 آب / أغسطس 2023 12:04

تعليم الوسطى تفتتح ورشة عمل حول "تطبيقات الذكاء الاصطناعي"
تعليم الوسطى تفتتح ورشة عمل حول

غزة-وكالة الرأي 
افتتحت مديرية التربية والتعليم الوسطى ورشة عمل حول "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" للمشرفين التربويين بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية أ. خالد ماضي ورئيس قسم الإشراف أ. عبد الرحيم يونس ورئيس قسم التدريب أ. رهام البشيتي ومديرة مدرسة مسقط النصيرات أ. وفاء غنيم، ومدرب الورشة مشرف التكنولوجيا أ. عبد الرحمن النجار وذلك بمختبر مدرسة مسقط..

وتهدف الورشة للاطلاع على أخر ما وصل اليه الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في العملية التعليمية من قبل المشرفين التربويين، بما ينعكس بصورة ايجابية على المسيرة التعليمية.
 

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