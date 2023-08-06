الإرشاد الزراعي ينظم ورشة تدريبية لمزارعي الزيتون بالوسطى

غزة-وكالة الرأي
عقدت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى ورشة عمل تدريبية مع مزارعي الزيتون.
وخلال الورشة تم تعريف المزارعين بآفة ذبابة ثمار الزيتون والضرر الاقتصادي التي تسببه هذه الحشرة للثمار والتكاليف العالية المستخدمة في المكافحة الكيماوية بالمبيدات، وتأثيرها على جودة الثمار و الزيت الناتج عنها.
في السياق، قدم طاقم المهندسين شرحا لآلية مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بأكثر الطرق أمانا وهي المصائد اللونية الغذائية، حيث تم شرح كيفية صناعة هذه المصائد بأقل التكاليف و الإرشادات اللازمة لاستخدامها للوصول إلى أعلى كفاءة مرجوة منها.