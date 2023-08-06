الإرشاد الزراعي ينظم ورشة تدريبية لمزارعي الزيتون بالوسطى

غزة-وكالة الرأي

عقدت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى ورشة عمل تدريبية ‏مع مزارعي الزيتون.‏

وخلال الورشة تم تعريف المزارعين بآفة ذبابة ثمار الزيتون والضرر الاقتصادي ‏التي تسببه هذه الحشرة للثمار والتكاليف العالية المستخدمة في المكافحة الكيماوية ‏بالمبيدات، وتأثيرها على جودة الثمار و الزيت الناتج عنها.‏

في السياق، قدم طاقم المهندسين شرحا لآلية مكافحة ‏ ذبابة ثمار الزيتون بأكثر الطرق ‏أمانا وهي المصائد اللونية الغذائية، حيث تم شرح كيفية صناعة هذه المصائد ‏بأقل التكاليف و الإرشادات اللازمة لاستخدامها للوصول إلى أعلى كفاءة مرجوة ‏منها.‏

