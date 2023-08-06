"لجنة الأجور" تعقد اجتماعها الثاني لدراسة توصيات اللجنة الفرعية

غزة – وكالة الرأي:

عقدت لجنة الأجور، اليوم الأحد، اجتماعها الثاني برئاسة وزارة العمل، لدراسة توصيات وقرارات اللجنة الفرعية للأجور.

وقال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، إن الاجتماع تناول الاستماع لأعمال اللجنة القرعية للجنة الأجور التي جرى تشكيلها بقرار من اللجنة.

وأكد الغصين خلال حديثه لوكالة "الرأي" استمرار لجنة الأجور بالتعاون والتنسيق والحوار الشامل مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى نتيجة تُرضي أبناء شعبنا لا سيما طبقة العمال التي تعاني كثيرًا جراء الحصار.

وأشار إلى أن نتائج اجتماع اليوم تبنى عليها قرارات وتوصيات يتم رفعها للجنة متابعة العمل الحكومي للنظر فيها ودراستها ومن ثم اعتمادها.

بدوره، ذكر مدير وحدة علاقات العمل بالوزارة شادي حلس، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة عمل اللجنة الفرعية للأجور لدارسة ما توصلت إليه اللجنة من معطيات ومحددات تتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وأعرب حلس لـ "الرأي" عن أمله أن يسفر الاجتماع عن الخروج بتوصيات للجنة متابعة العمل الحكومي لإقرار حد أدنى للأجور يكون منصفا للعمال العاملين في القطاع الخاص.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي قررت في منتصف مارس الماضي تشكيل لجنة لدراسة تحديد حد أدنى للأجور يتوافق مع واقع قطاع غزة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وتترأس اللجنة وزارة العمل وتضم في عضويتها أطراف الإنتاج، وهم: الحكومة الفلسطينية، أرباب العمل، وممثلين عن العمال والنقابات العمالية.