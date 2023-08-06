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الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 38 زيارة تفتيشيه

06 آب / أغسطس 2023 01:57

الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 38 زيارة تفتيشيه
الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 38 زيارة تفتيشيه

غزة-وكالةالراي 
نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، 38 زيارة تفتيشيه خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المديرية، أن جولاتها التفتيشية التي استهدفت محال بيع الذهب والمجوهرات بلغت 5 جولات تفتيشية في كافة محافظات القطاع.

وأكدت المديرية أن زياراتها على محال الذهب والمجوهرات تأتي في إطار التأكد من وجود الدمغة على كافة المشغولات ومراقبة عمليات البيع بالطريقة الصحيحة.

وأشارت المديرية إلى أن طواقمها تعمل على مدار الأسبوع في مراقبة محال بيع الذهب وتفقد الدمغات ومدى التزامهم بتعليمات وتوجيهات الوزارة.
 

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