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الدفاع المدني بالشمال يُنفذ 171 مهمة خلال يوليو

06 آب / أغسطس 2023 02:14

الدفاع المدني بالشمال يُنفذ 171 مهمة خلال يوليو
الدفاع المدني بالشمال يُنفذ 171 مهمة خلال يوليو

غزة-وكالة الرأي 

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 171 مهمة خلال يوليو الماضي، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية وجولات تفقدية لقسم الأمن والسلامة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الدفاع المدني الشمال أن طواقم الإطفاء نفذت 62 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 9 مهمة انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 61 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها.

فيما نفذ قسم الأمن والسلامة 39 جولة تفقدية لإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بمحطات الوقود والمنشآت الصناعية والمطاعم والمخابز وغيرها من المنشآت خلال يوليو المنصرم بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.

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