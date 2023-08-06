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ديوان الفتوى والتشريع يعقد ورشة عمل بالشراكة مع "الصحة"

06 آب / أغسطس 2023 04:22

ديوان الفتوى والتشريع يعقد ورشة عمل بالشراكة مع "الصحة"
ديوان الفتوى والتشريع يعقد ورشة عمل بالشراكة مع

غزة - وكالة الرأي

عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأحد ورشة عمل بالشراكة مع وزارة الصحة لاستكمال إعداد مشروع نظام تحديد نسب العجز الصحي، ضمن مشروع تحديث أنظمة القومسيون الطبي، وذلك بحضور د. علاء المدهون مدير دائرة القومسيون الطبي، وأ. لؤي عصفور مدير وحدة شؤون مجلس الوزراء.

وتحدث أ. مصطفى الدوس المساعد القانوني بوحدة التشريعات في الديوان أنه يوجد حاجة تشريعية لإصدار تشريع وطني ينظم تحديد درجة عجز المصابين، ويواكب الحداثة التشريعية والتطور الطبي بالعجز الوظيفي، والذي من شأنه خدمة جهات عديدة من الموظفين العموميين، وموظفي القطاع الخاص، ومصابي حوادث الطرق، والعمال، وغيرهم.

وأكد الدوس أن الديوان يسعى لإخراج النظام المقترح وصياغته على شكل تشريع وفقاً لأصول الصياغة التشريعية السليمة، ضمن دور الديوان واختصاصه في صياغة التشريعات والتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة في إطار تجويد العمل القانوني.

ومن جهة أخرى أوضح د. المدهون أن وزارة الصحة تسعى لإعداد نظام يتلاءم مع التشخيص ووسائل العلاج الحديثة، وتوفير مرجعية طبية فلسطينية معتمدة للعاملين في الحقل الصحي والقانوني وشركات التأمين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الحضور على استكمال اللقاءات والنقاشات للخروج بالصيغة النهائية لمشروع النظام.

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