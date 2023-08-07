وكالة الرأي الفلسطينية 6 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية علامات وأعراض الفتق الإربي.. وأبرز المضاعفات وكالة الرأي الفلسطينية مواد غذائية تعزز وظائف الدماغ.. أبرزها السبانخ والأسماك وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مدير عام المستشفيات يتفقد أقسام العمليات بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الحرمان من النوم يسبب احتقان الأنف والعطس المفرط وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد 4 عسكريين جرّاء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود النصر للفوز على الرجاء المغربي وكالة الرأي الفلسطينية استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تتابع عمل معاصر الزيتون في قطاع غزة

07 آب / أغسطس 2023 09:29

الزراعة تتابع عمل معاصر الزيتون في قطاع غزة
الزراعة تتابع عمل معاصر الزيتون في قطاع غزة

غزة - وكالة الرأي

نفذت لجنة مشتركة مكونة من وزارة الزراعة، ووزارت العمل، الصحة، الاقتصاد الوطني، جولة تفتيشية على عدد من معاصر الزيتون في قطاع غزة لمتابعة وتنظيم عمل المعاصر، وذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب المعاصر بمعايير الصحة والسلامة المهنية وتطبيقها داخل منشآتهم

 وتقوم الطواقم الفنية بذلك بهدف منحهم الموافقة على تجديد التراخيص السنوية لهذه المنشآت الزراعية من خلال مطابقة مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق متطلبات سير العمل داخل المنشأة.

 وشددت اللجنة على أصحاب المعاصر بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية وعمل الاجراءات والتعليمات اللازمة قبل بداية عملهم للموسم الزراعي الحالي لضمان جودة الانتاج والعمل.

 يأتي ذلك ضمن خطة وأنشطة تنفذها وزارة الزراعة استعداداً لموسم الزيتون كل عام لضمان الجودة وحماية المنتج الزراعي الوطني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُكرم أبناء موظفيها الناجحين بالتوجيهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟