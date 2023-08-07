الزراعة تتابع عمل معاصر الزيتون في قطاع غزة

غزة - وكالة الرأي

نفذت لجنة مشتركة مكونة من وزارة الزراعة، ووزارت العمل، الصحة، الاقتصاد الوطني، جولة تفتيشية على عدد من معاصر الزيتون في قطاع غزة لمتابعة وتنظيم عمل المعاصر، وذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب المعاصر بمعايير الصحة والسلامة المهنية وتطبيقها داخل منشآتهم

وتقوم الطواقم الفنية بذلك بهدف منحهم الموافقة على تجديد التراخيص السنوية لهذه المنشآت الزراعية من خلال مطابقة مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق متطلبات سير العمل داخل المنشأة.

وشددت اللجنة على أصحاب المعاصر بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية وعمل الاجراءات والتعليمات اللازمة قبل بداية عملهم للموسم الزراعي الحالي لضمان جودة الانتاج والعمل.

يأتي ذلك ضمن خطة وأنشطة تنفذها وزارة الزراعة استعداداً لموسم الزيتون كل عام لضمان الجودة وحماية المنتج الزراعي الوطني.