وزارة الصحة تشرع بإجراء 150 عملية جراحية معقدة في تخصصات العظام

غزة – وكالة الرأي:

شرعت الطواقم الجراحية في مشافي قطاع غزة بإجراء 150 عملية جراحية معقدة في تخصصات العظام بالشراكة مع وفد طبي من مؤسسة سينتفيك، والذي يضم أكثر من 30 كادراً طبياً.

وقال مدير مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي د. نضال أبو هدروس، إن العمليات تتنوع ما بين عمليات تنظير على مفاصل الركبة ستجري في مجمع الشفاء الطبي وعلميات على غضاريف مفاصل الركبة سيتم إجراءها في مجمع ناصر، كما ستجري عمليات على القدم والكاحل في مستشفى غزة الأوروبي.

ونوه د. أبو هدروس، إلى أهمية زيارة الوفود في مشاركة إجراء العمليات المعقدة مع الطاقم الطبي المحلي وإحضار التجهيزات اللازمة، إلى جانب اسهامها في إزاحة عبئ تكلفة ومتاعب السفر عن المرضى في قطاع غزة.

كما أشار د. أبو هدروس إلى سعي وزارة الصحة المستمر، لتطوير خدماتها التخصصية، ومن بينها خدمات العظام التخصصية وذلك في إطار عملية متراكمة، حيث تأتي زيارة الوفد الطبي كأحد هذه الحلقات في عملية تطوير الخدمات الطبية.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة فجر سينتفيك د. مصعب ناصر، التعاون الكبير الذي أبدته وزارة الصحة ممثلة بوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ومختلف الطواقم الطبية، في تقديم الدعم الكامل للوفد الطبي من خلال فتح كافة غرف العمليات في المستشفيات الجراحية الثلاث في قطاع غزة، وتخصيص 60 كادراً جراحياً من الطواقم الطبية للعمل إلى جانب الوفد لإجراء العمليات واكتساب وتبادل الخبرات.

وأوضح د. ناصر أن مهام الوفد الطبي لن تقتصر على إجراء 150 عملية جراحية معقدة في تخصصات العظام، ولكن سيعمل أيضاً على نقل خبرات جراحات العظام التخصصية والممتدة لأكثر من 50 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قطاع غزة خلال فترة زمنية تقدر بخمس سنوات.

وأبدى إعجابه بالكوادر الطبية في قطاع غزة، وحرصها على المشاركة في العمليات الجراحية واكتساب الخبرات الجديدة في سبيل تطوير الخدمات الطبية لصالح أبناء شعبها في قطاع غزة.