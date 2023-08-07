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رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

وزارة الأسرى: خمسة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام

07 آب / أغسطس 2023 10:41

وزارة الأسرى: خمسة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام
وزارة الأسرى: خمسة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام

غزة- وكالة الرأي:

أكدت وزارة الأسرى والمحررين،  اليوم الاثنين، أن خمسة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.
وأوضحت الوزارة أن المعتقلين المضربين هم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، ويواصلون الإضراب لليوم التاسع على التوالي.
ولفتت إلى أن الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.
ونوهت وزارة الأسرى إلى أن الإضراب المفتوح عن الطعام هو حق مشروع للأسرى الإداريين، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداريّ، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وطالبت  بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين، ووقف سياسة الاعتقال الإداريّ التي تشكل جريمة حرب.

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