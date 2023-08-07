سلطة المياه تنفذ لقاء حواري توعوي حول التغير المناخي

غزة- وكالة الرأي:

نفذت دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، جلسة حوارية وتوعوية حول التغير المناخي وأثره على الواقع المائي في قطاع غزة، وذلك بالشراكة مع مركز معا التنموي ولجنة حماية عزبة عبدربه.

و شمل اللقاء تقديم عرض تقديمي توعوي حول التغير المناخي من المهندس أحمد مطر رئيس قسم التوعية البئية ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش.

حيث شارك بالحوار عن سلطة المياه وجودة البيئة م.خالد ابوغالي مدير دائرة التوعية ومن بلدية جباليا م.عبدالله سمارة بالاضافة لعدد من المجتمع المحلي لعزبة عبدربه وممثلين من مركز معاً التنموي ولجنة حماية عزبة عبدربه.

وتخلل النقاش توضيح الاستراتيجيات التي تتبعها سلطة المياه وجودة البيئة للتوعية بالتحديات التي تواجه القطاع المائي في قطاع غزة بفعل ظاهرة التغير المناخي.

كما تم التطرق لآثار الاحتلال والحصار على تفاقم هذة الآثار وضرورة الزام الدول المتسببة بحدوث ظاهرة التغير المناخي بتحمل مسئولياتها تجاه المناطق المتضررة مثل قطاع غزة.

يذكر أن سلطة المياه وجودة البيئة تنفذ عدد من اللقاءات التوعوية والحوارية لاشراك المجتمع المدني في التحديات البيئية والمائية التي تواجه قطاع غزة، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز دور المجتمع المحلي وتعزيز المواطنة البيئية.