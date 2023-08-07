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"الشباب والثقافة" و"التعليم" تتفقان على تنفيذ توصيات المؤتمر الثقافي السادس

07 آب / أغسطس 2023 11:16

"الشباب والثقافة" و"التعليم" تتفقان على تنفيذ توصيات المؤتمر الثقافي السادس

غزة- وكالة الرأي
  بحثت الهيئة العامة للشباب والثقافة مع وزارة التربية والتعليم سُبل تنفيذ توصيات المؤتمر الثقافي السادس "الثقافة الفلسطينية.. آفاق واستراتيجيات"، والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.


  جاء ذلك،  خلال زيارة رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن والوفد المرافق، لوزارة التربية والتعليم حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة الدكتور خالد أبو ندى.

وثمن محيسن الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتعزيز القيم والثوابت الوطنية لدى الأجيال الناشئة، مؤكدًا أن رؤية الهيئة والوزارة تتقاطع في مجالات متعددة.

  وتحدث محيسن حول المؤتمر الثقافي السادس، مؤكدًا أن الهيئة سعت من خلاله إلى رسم سياسة استراتيجية ثقافية وطنية، تسهم في تعزيز الهوية الفلسطينية، والنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني وتأهيل الثقافة الفلسطينية لمجابهة العولمة، وتعزيز الإبداع والصناعات الثقافية لإيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم ومواجهة الروايات المزورة.

  وقدم محيسن لوكيل الوزارة نسخة عن توصيات ومخرجات المؤتمر في محور التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على نشر التوصيات وتوزيعها على جهات الاختصاص لدراستها وبحث سُبل تنفيذها بما يخدم المجتمع الفلسطيني، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

  من جانبه، رحب أبو ندى بوفد الهيئة، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تعاونها مع الهيئة وكافة المؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج ومشاريع من شأنها خدمة الأجيال الفلسطينية وتطوير واقع التعليم في قطاع غزة.

  وفي ختام الزيارة، قدم رئيس الهيئة درع تهنئة للدكتور خالد أبو ندى بمناسبة تعيينه وكيلًا لوزارة التربية والتعليم، متمنيًا له التوفيق والسداد.

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