وزارة التنمية تناقش تجهيزات البازار الخيري مع اللجنة التحضيرية

غزة- وكالة الرأي:

التقى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، مع اللجنة التحضيرية للبازار الخيري الذي ستنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الدولية والمحلية والوزارات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك للإطلاع على أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة ومتابعة التجهيزات اللازمة للإنطلاق في فعاليات البازار الخيري .



بدوره أثنى حمد على عمل اللجنة، مطالباً بمزيد من الاهتمام والتعاون والشراكة الحقيقية بين الوزارة والمؤسسات من أجل انجاح هذا العمل الخيري.

وناقش الطرفان كافة الاحتياجات اللازمة وآخر التطورات في هذا العمل وصولاً لعقد البازار الخيري قريباً .