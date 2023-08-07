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داخلية رفح تُصدر 8 آلاف معاملة خلال يوليو

07 آب / أغسطس 2023 11:35

داخلية رفح تُصدر 8 آلاف معاملة خلال يوليو
داخلية رفح تُصدر 8 آلاف معاملة خلال يوليو

رفح- وكالة الرأي:

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 8 آلاف معاملة للمواطنين خلال شهر يوليو المنصرم، من ضمنها إنجاز 1354 معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 1943 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف وملحقاتها و 79 معاملة تصحيح الأحوال المدنية وتدقيق 357 معاملة، وتقديم وإصدار 4 بطاقات هواية لم شمل وتغيير 1181 حالة أجتماعية وعناوين.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت 2635 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 203 استشارة قانونية وقضايا تزوير وثائق وانتحال شخصيات وإجراء 5 تحقيق مخالفةو قضاية تصريحية وجزائية واستئناف.

بينما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 40 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار 201 شهادة حسن سير وسلوك.

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