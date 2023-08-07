وزارة المواصلات تنتهي من تطوير الربط الشبكي مع الشبكة الحكومية

غزة- وكالة الرأي:

أنهت وزارة النقل والمواصلات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال تطوير الربط الشبكي لمقرات الوزارة على مستوى جميع المحافظات البالغ عددها 6 مقرات مع الشبكة الحكومية وبسرعة عالية وبتقنيات تم اعتمادها حديثا في الشبكة الحكومية.

وأوضح م. يوسف منصور مدير وحدة الحاسوب في وزارة النقل والمواصلات، أن الربط الشبكي الجديد يشكل الأساس لتطبيق الأنظمة الإلكترونية التي يتم تطويرها لعمل الوزارة، والتي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار منصور إلى أن الربط الشبكي الجديد سيمكّن الوزارة من الوصول إلى أحدث المعلومات والبيانات، وتبادلها مع الجهات الحكومية الأخرى، مما سيساهم في رفع كفاءة عمل الوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد منصور أن وزارة النقل والمواصلات حريصة على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، واستخدام أحدث التقنيات، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.