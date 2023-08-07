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النيابة العامة تعقد اجتماعًا لتعزيز جودة العمليات الإدارية

07 آب / أغسطس 2023 12:03

النيابة العامة تعقد اجتماعًا لتعزيز جودة العمليات الإدارية
النيابة العامة تعقد اجتماعًا لتعزيز جودة العمليات الإدارية

غزة- وكالة الرأي:

عقد مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء أقلام النيابات الكلية، في مكتبه، ضمن خطة النيابة العامة لتعزيز جودة العمليات الإدارية في كافة النيابات على مستوى قطاع غزة، وصولاً إلى أعلى مراتب الجودة الرقمية والإدارية.

جاء ذلك، بحضور مدير دائرة شؤون النيابات الكلية أ. محمد أبو حلبية، ومدير دائرة الحاسوب م. رابحة القهوجي.

وخلال الاجتماع، ناقش د. المصري عدة محاور أهمها:

مواصلة أرشفة الملفات على برنامج "عدالة"، والملفات المودعة في المحاكم إلى النيابات.
استمرار التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لإدخال محاضر الجلسات والأحكام عبر برنامج "الميزان".

تكليف دائرة الحاسوب في النيابة العامة لمتابعة كل ما يلزم نحو تجويد العمل الإلكتروني، وديمومة إخراجه على أكمل وجه ممكن؛ سعياً لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد د. المصري أن النيابة العامة حريصة على تطوير العمل الإداري، ورفع كفاءة أدائه، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة، والتي تسعى إلى التحول الرقمي، وتحقيق العدالة الناجزة.

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