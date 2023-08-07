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النائب العام ومدير ديوان المظالم يبحثان تعزيز الشراكة لتحقيق النزاهة والشفافية

07 آب / أغسطس 2023 12:16

النائب العام ومدير ديوان المظالم يبحثان تعزيز الشراكة لتحقيق النزاهة والشفافية
النائب العام ومدير ديوان المظالم يبحثان تعزيز الشراكة لتحقيق النزاهة والشفافية

غزة- وكالة الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال،  اليوم الاثنين، مدير عام ديوان المظالم برئاسة مجلس الوزراء أ. رامز تمراز ، وذلك في مبنى سرايا النيابة بغزة.

  وبحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة بين النيابة العامة وديوان المظالم، وتحقيق النزاهة والشفافية، ومتابعة التنسيق المشترك في متابعة مظالم المواطنين، بما يكفل تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة. 

وأكد الطرفان على ضرورة السعي لكشف الحقيقة والحفاظ على الحقوق والحريات، وتعزيز الرقابة الشعبية والحكومية، وتعزيز التشبيك والتواصل مع كافة الجهات المختصة، وإرساء سيادة القانون على الجميع.   

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