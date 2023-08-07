التعليم في شمال غزة يكرّم أبناء موظفيها المتفوقين في الثانوية العامة

غزة- وكالة الرأي:

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، أبناء موظفيها المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة "فوج أقمار فلسطين 2023"، والبالغ عددهم (32) طالباً وطالبة.

وحضر الحفل مدير التربية والتعليم جواد صالحة، ومديريْ الدائرتين الإدارية والفنية أحمد أبو هربيد، و موسى شهاب، ومدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب أشرف حرز الله، ومدير التعليم الأسبق لمديرية تعليم شمال غزة نبيل العرابيد، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والعاملين في المديرية، وذوي المحتفى بهم.

وفي كلمة له، بارك صالحة للطلبة المتفوقين وذويهم، متمنياً لهم مستقبلاً علمياً وحياتياً زاهراً ومفعماً بمزيد من التميز والنجاح.

وأشار صالحة إلى أن هذا الاحتفاء بهذا العدد غير المسبوق على مستوى المديرية بأبناء العاملين، إنما يعكس مدى حرص الآباء والأمهات من كوادر المؤسسة التربوية للرقي بأبنائهم على طريق العلم والتعلم.

وأوضح صالحة أن هذا الإنجاز يأتي في سياق إنجاز المديرية العام، بحصولها على 6 مراكز على مستوى الوطن متمثلة في المركز الثاني في الفرع العلمي بمعدل (99.6%)، بالإضافة إلى المركز الأول على مستوى الوطن في الفرع الزراعي، والمركز الاول في الفرع الشرعي على مستوى الذكور بمعدل (99.7%).

وأكد مدير التعليم أن سلسلة الإنجازات التي حققتها مديرية الشمال هذا العام، والتي توجت بارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي بنسبة (7.7%)، إنما جاءت كنتيجة طبيعية للجهد الكبير المبذول في الميدان من قبل مختلف الطواقم الإدارية والفنية والإشرافية التابعة للمديرية، سيّما على صعيد تنفيذ المسابقات المنهجية للصفوف (10، و11، و12)، وتنفيذ الامتحان التجريبي لطلبة التوجيهي بعد انقطاع دام لعشر سنوات، وتحقيق أعلى نسبة التزام في الدوام حتى مطلع أبريل الماضي.

وفي ختام الاحتفال، تم توزيع الدروع التكريمية على الطلبة المحتفى بهم، وسط أجواء ملؤها السعادة والسرور.