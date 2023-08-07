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وزارة الاتصالات تدعم العمل التطوعي وتبحث سبل تطويره

07 آب / أغسطس 2023 12:44

وزارة الاتصالات تدعم العمل التطوعي وتبحث سبل تطويره
وزارة الاتصالات تدعم العمل التطوعي وتبحث سبل تطويره

غزة- وكالة الرأي:

 استقبل م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللجنة التوجيهية للتطوع في الجهات الحكومية م. إياد أبو صفية وأعضاء لجنة التطوع.

 وتحدث وكيل الوزارة عن أهمية ملف التطوع في العمل الحكومي، حيث طورت الوزارة المنصة الفلسطينية للتطوع بناء على توصيات اللجنة.

 وأكد م. مدوخ على أهمية بناء قدرات المتطوعين خلال فترة التطوع لتحقيق الأثر الذي يعود على المتطوع من الاستفادة خلال فترة تطوعه.

 من جهته، عبر رئيس اللجنة التوجيهية للعمل التطوعي م. إياد أبو صفية، عن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سرعة إنجاز حوسبة المنصة الفلسطينية للتطوع والتي ساهمت في رفع ملف التطوع على المستوى الحكومي.

 وتحدث أ. خالد بحور رئيس اللجنة الفنية للتطوع عن أبرز إنجازات العمل التطوعي منذ بداية العمل في الملف التطوعي واستعراض واقع التطوع في الجهات الحكومية، ومن جهته تحدث أ. عبد الله كلاب عضو اللجنة التوجيهية عن أهمية مناقشة العمل التطوعي الإلكتروني او ما يعرف بالعمل عن بعد.


 وقد دار الحديث خلال اللقاء عن أهمية شراكة جميع الأطراف ذوي العلاقة في بناء قدرات الخريجين والمتطوعين من خلال برامج تدريب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي ولكسبهم المهارات والقدرات اللازمة لذلك.

 وفي نهاية اللقاء قدمت اللجنة التوجيهية دروع شكر وتقدير للعاملين في إنجاز وتطوير المنصة الفلسطينية للتطوع -مبادر- mobader.ps.

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