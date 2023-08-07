التعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان الثانوية العامة "الدورة الثانية"

غزة- وكالة الرأي:

عقدت مديرية التربية والتعليم - شمال غزة، اجتماعاً لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 "دورة أغسطس"، والمقرر انطلاقها غدا الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

وحضر الاجتماع مدير التربية والتعليم، أ. أجواد صالحة، ومدير الفنية أ. موسى شهاب، ومدير الدائرة الادارية أ. أحمد أبو هربيد.

ورحب أ. صالحة، برؤساء اللجان، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الموكلة لهم، مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الخاصة بسير عملية الامتحانات بما يضمن نجاحها وعدم وقوع أية تجاوزات، مشددا على أهمية توفير الأجواء الملائمة داخل اللجان حتى يتمكن الطلبة من تأدية امتحاناتهم على أكمل وجه.

بدوره أشار أ. شهاب إلى مجموعة من التعليمات والتدابير الواجب اتخاذها داخل اللجان والقاعات، والتي تصب في مجملها في صالح الطلبة وضمان نزاهة الامتحانات، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة الطلبة.

ومن ناحيته، تحدث أ. أبو هربيد عن الالتزام بالإجراءات والتعليمات الادارية المرتبطة بسير عملية امتحانات الثانوية العامة "الدورة الثانية.

ويبلغ عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة (الدورة الثانية) بمديرية شمال غزة لـ"دورة أغسطس" نحو (1402) طالب وطالبة، موزعين على تسعة لجان.