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وزارة المرأة تنفذ تدريباً للمهندسات والرياديات لإدارة التعاونيات النسائية

07 آب / أغسطس 2023 01:23

وزارة المرأة تنفذ تدريباً للمهندسات والرياديات لإدارة التعاونيات النسائية
وزارة المرأة تنفذ تدريباً للمهندسات والرياديات لإدارة التعاونيات النسائية

غزة- وكالة الرأي:

نفذت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة تدريبية تُعنى بزيادة معارف وقدرات المهندسات الزراعيات وعدد من الرياديات العاملات في القطاع الزراعي، وذلك في مجال إدارة التعاونيات النسائية. 

وهدفت الورشة التي قدمها أ‌.فادي الشلتوني مدير تنمية التعاون بوزارة العمل بواقع (4) ساعات تدريبية، إلى تعزيز معارف المشاركات حول الجمعيات التعاونية، فوائدها وأهدافها وأنواعها والمساعدة في فهم أفضل للمفاهيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الجمعيات.

وافتتحت الورشة التدريبية أ. نهال حسن مدير دائرة تنمية القدرات، مشيرة إلى إنها تأتي في إطار الاتفاق بين وزارتا "العمل" و"شؤون المرأة"، على توفير برامج تدريبية من أجل توعية السيدات حول أهمية الجمعيات التعاونية ودورها في التنمية الاقتصادية. 

من جهته، استعرض الشلتوني المفاهيم والمحاور المتعلقة بعمل التعاونيات وتصنيفاتها وخاصة المقارنة بينها وبين الجمعيات الخيرية والشركات الرأسمالية، مركزاً على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تم تقسيم المشاركات في الدورة إلى مجموعات وفتح باب النقاش والاستفسارات للمشاركات والاجابة على أسئلتهن. 

وفي نهاية الورشة التدريبية، تم  توجيه المشاركات للعمل التعاوني والمشاريع التي تساعد في تحقيق رغباتهن في تنفيذ مشاريع تدر الدخل على أسرهن.

وزارة المرأة تنفذ تدريباً للمهندسات والرياديات لإدارة التعاونيات النسائية 363416655_6511510595596047_161750675672238676_n وزارة المرأة تنفذ تدريباً للمهندسات والرياديات لإدارة التعاونيات النسائية 363391254_6511510428929397_3894352095231327036_n
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