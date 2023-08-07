الأشغال تفتتح دورة تدريبية متخصصة في "الريفيت" المعماري"

غزة – وكالة الرأي

افتتحت وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، دورة تدريبية متخصصة في برنامج الريفيت المعماري المتخصص في تخطيط وتصميم المخططات المعمارية، بمشاركة 16 مهندسًا ومهندسة، من 8 دوائر حكومية مختلفة.

وأشارت الوزارة، أن هذه الدورة تأتي ضمن المبادرة الحكومية لتطوير ورفع الكفاءات الهندسية في الدوائر الحكومية.

ونوهت، أن هذه الدورة ستكون على مدار 10 أسابيع يُلقيها مدرب متخصص في المجال، بواقع 50 ساعة تدريبية.

يذكر أن، هذه المبادرة تأتي بتمويل حكومي، وتنفيذ وزارة الأشغال، حيث بدأت في فبراير الماضي، بتنفيذ البرنامج الأول منها بعنوان "إدارة المشاريع والعقود الهندسية" بواقع 80 ساعة تدريبية، بمشاركة 30 مهندسًا ومهندسة.