الصحة تنظم ورشة عمل حول تعزيز مفاهيم الاقتصاد الصحي

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة الصحة ورشة عمل حول ،،تعزيز مفاهيم الاقتصاد الصحي،، بحضور واسع من ممثلي الإدارات والوحدات ذات الاختصاص، ومدراء المستشفيات.

وأكد الوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم أن الوزارة لا تألو جهدها في متابعة احدث الدراسات في دعم المجال الصحي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الصحي وتوظيف المفاهيم والمؤشرات ذات المنهجية، وذلك بهدف دعم المنظومة الصحية وتطويرها لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

من جهته، استعرض مدير عام وحدة التخطيط والأداء المؤسسي د. احمد شتات مقدمة في اقتصاديات الصحة من حيث المفاهيم، والأهمية، والأولوية الصحية، مسلطا الضوء على اهداف الاقتصاد الصحي.

بدورها، تناولت د. سلطانة الصباحية المشاركة من سلطنة عمان ادوات الاقتصاد الصحي من حيث احتساب تكاليف الخدمات، والتقييم الطبي التكنولوجي، والتقييم الإستراتيجي الموحد، والتقييم الاقتصادي.

وتناول مدير دائرة التحليل ودعم القرار د. ايمن الصوص مؤشرات الأداء وعلاقتها بالاقتصاد الصحي، متناولا مصادر الانفاق، وأوجه الانفاق ونسبة الأسر المغطاة بالتامين الصحي، والنفقات الجارية من إجمالي النفقات الصحية.

وتم خلال اللقاء استعراض للتغطية الصحية الشاملة متناولا التجربة المصرية حيث تناول د. تامر القادود التغطية السكانية والمالية والخدماتية، ومشيرا إلى أماكن تقديم الرعاية الصحية والآلية المتبعة في استقبال الحالات المرضية وتحويلها، وموارد هيئة الرعاية، وهيئة الاعتماد والرقابة.