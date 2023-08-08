"وزارة المرأة" تختتم تدريب المهندسات والرياديات على المشاريع

غزة-وكالة الراي

اختتمت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، دورة تدريبية لتنمية قدرات المهندسات الزراعيات في مجال كتابة مقترحات المشاريع، وذلك في إطار الالتزام الحكومي بقضايا المرأة وتعزيز دورها في مجتمع فلسطيني مزدهر.

وتضمن التدريب (12) ساعة تدريبية، بهدف صقل مهارات المشاركات وتطوير قدراتهن في كتابة مقترحات المشاريع بشكل محترف وجذاب للجهات الممولة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحسين ظروف العمل والحياة في المجتمع.

بدورها ،أكدت أ. أميرة هارون وكيل الوزارة خلال تسليم الشهادات للمشاركات، على أهمية تمكين المهندسات الزراعيات والرياديات العاملات في القطاع الزراعي بالخطوات المنهجية والمهارات اللازمة لإعداد مقترحات المشاريع التي تحتاج إلى تمويل وتمكينهن من تطوير مقترحات مشاريعهن لتقديمها إلى الجهات الممولة.

وأشارت إلى أن هذه الدورة وسيلة يتحقق منها النفع وتوظيفها في سوق العمل على الصعيد الشخصي للمتدربات ولأسرهن وللمجتمع بشكل عام، مشددة على أهمية تكثيف البرامج التي تُعنى بزيادة معارف وقدرات المرأة الفلسطينية.

وشكرت هارون في السياق، مدرب الدورة د. مصعب الشيخ خليل عضو المجلس الاستشاري للوزارة، على جهوده في تدريب المهندسات الزراعيات والرياديات، مثمنة تعاون نقابة المهندسين الزراعيين واهتمامها بتنمية قدرات المهندسات الزراعيات والرياديات، مشيدة بإدارة أ.نهال حسن مدير تنمية القدرات بالوزارة للبرامج والأنشطة التدريبية.

