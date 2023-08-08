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الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 زيارات ميدانية بغزة

08 آب / أغسطس 2023 12:17

الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 زيارات ميدانية بغزة
الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 زيارات ميدانية بغزة

غزة-وكالة الرأي 
نظمت دائرة الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني 8 زيارات ميدانية في محافظة غزة.

واستهدفت الزيارات الميدانية التي شارك فيها مدير عام مديرية الذهب د. رائد الحزار محال بيع الذهب والمجوهرات في المحافظة.

وأكد مدير عام مديرية المعادن د. رائد الجزار، أن الزيارات يتم تنظيمها على مدار الأسبوع وتستهدف كل المحافظات لمتابعة سير العمل في كافة محال الذهب.

واستمع الجزار خلال جولته التفتيشية للعقبات والتحديات التي تواجه تجار بيع الذهب وآلية تجاوزها بشكل مشترك.

كما ونظمت المديرية جولة تفتيشية مسائية أيضا في مدينة غزة على محال بيع الذهب وذلك للتأكد من وجود الدمغة الفلسطينية على كل مشغول .
 

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