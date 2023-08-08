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سجل 308 وفيات

قطاع غزة يُسجل 4709 مواليد جدد خلال يوليو

08 آب / أغسطس 2023 12:53

 غزةوكالة الرأي :

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر يوليو المنصرم، 4709 مواليد جدد بالإضافة إلى 308حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 2,475 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52.56%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.44% بواقع 2,234 مولودة.

 وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت1,751مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 889 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 900 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى   621مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح و548 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 308حالة وفاة خلال يوليو، حيث قُدرت وفيات الذكور158حالة وفاة بنسبة تقدر 51.30%، مقابل 150حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 48.70%.

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